Bakanlık bir bir ifşa etti! Peynir yerine neler yedirmişler meğer!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ihlallerine ilişkin yeni taklit ve tağşiş listesini güncelledi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine 7 peynir markası ekledi. İçerisinde 'natamisin' tespit edilen peynir markaları tek tek ifşalandı.

81 ilde yapılan kontroller sonucu sahtecilik ve tağşiş tespit edilen ürünler ve firmalar tek tek açıklandı.

Söz konusu listede tam 7 peynir markası bulunuyor.

7 markanın da peynirinde 'Natamisin' tespit edildi.

İşte, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde bulunan peynir markaları...

Natamisin nedir?

Natamisin, doğal bir antifungal koruyucudur ve gıdalarda küf ile mayayı önlemek amacıyla kullanılır. Streptomyces natalensis adlı bakteriden elde edilir ve özellikle peynir, sucuk gibi ürünlerde E235 koduyla yer alır. Sindirim sisteminden emilmediği için genellikle güvenli kabul edilir. Ancak uzun süreli ve yoğun maruz kalımda bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca aşırı kullanımı, mikroorganizmalarda direnç gelişimine neden olabilir.