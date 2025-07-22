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"Güldür Güldür"de yaprak dökümü! Hasibe Eren kadrodan ayrıldı...

"Güldür Güldür"de yaprak dökümü! Hasibe Eren kadrodan ayrıldı...

Ekranın en uzun soluklu komedi programı “Güldür Güldür Show”un sezon finali 413. bölümüyle geçen günlerde ekrana gelmişti.

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Moderatörlüğünü Ali Sunal’ın yaptığı BKM imzalı fenomen komedi programında 13. sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. Nazlı rolüne hayat veren Hasibe Eren, programdan ayrıldı.

ÜÇ SEZONDUR EKİPTE YER ALIYORDU

Daha önce konuk olduğu programda 3 sezondur yer alan usta oyuncu, çok keyifle çalıştığı  “Güldür Güldür Show”a sezon sonunda veda etti. Yeni projeleri değerlendiren oyuncu şu günlerde TV ve dijital projelerle görüşüyor.

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