Nihat Kahveci'den Fenerbahçe kehaneti! Sosyal medyada çok konuşuldu

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Feyenoord ile eşleşmesini değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Kahveci, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u geçemeyip lige kötü başlaması durumunda olacakları söyledi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşti. Kontraspor YouTube kanalında konuşan eski milli oyuncu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin kurasını değerlendirdi. Kahveci'nin sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Kahveci, "Fenerbahçe, Feyenoord'u geçemedi. Ligde 2-3 maç, ağustos ayında herhangi bir puan kaybı sonrası ne başkan ne yönetim ve Mourinho da kalmaz. Seçimde gider yeni teknik direktör gelir. Normali budur. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçemezsen, ligde puan kaybedersen Fenerbahçe taraftarları zaten yıllardır hayal kırıklığı yaşıyor, tam depresyona girerler.'' dedi.

"Hiçbir başkan 7 yıl şampiyon olmadı mı kalamıyordu"

Kahveci sözlerine şöyle devam etti:

''Fenerbahçe camiasında özellikle son dönemde iletişim eksikliklerinden bahsettiğimiz için. Ne olacağını da bilemem ama başka camiada zaten hiçbir başkan 7 yıl şampiyon olmadı mı kalamıyordu, Fenerbahçe'de kalıyor.''

"Bana çok anormal gelir"

''Mourinho geliyor, ligin ilk maçından itibaren 'Bu ligin şampiyonu belli' diyor. Maç sonu hiç futbol konuşmuyor, hep saha dışını konuşuyor. 11 puan fark yiyor ve kalıyor. Yönetimin, Mourinho'nun devam etmesi bu söylediğim durumda bana çok anormal gelir. Devam da ederlerse şaşırmam.''