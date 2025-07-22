Bahçeli 'Biri Kürt biri alevi olsun' demişti! DEM'den o teklife cevap geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisine ilk kez yorum yaptı. Bakırhan, "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız." dedi.

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Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisine ilişkin olarak ilk kez konuştu. Bakırhan, Bahçeli'nin önerisine "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız. Önümüzdeki dönem siyasal denklem, zemin neye müsait olur onu çok bilmem ama tabii ki ülkemizde bulunan bütün renklerin, farklılıkların yönetimde yer alması, temsil edilmesi kıymetlidir, değerlidir." yorumunu yaptı.

Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Meclis'te yapılan toplantıya ilişkin konuşan Bakırhan, "Milli İstihbarat ile yaptığımız görüşme gizlidir. Onun için neler görüştüğümüzü söylemeyeceğim ama iyi geçti, olumlu geçti. Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler. Bu kadar iletebilirim." dedi.

Bakırhan, açıklamasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili CHP'ye çağrı yaparak, "Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi çok yüksek. Çünkü bu mesele Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almanın hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız. Tüm toplumun da siyaset kurumundan, siyasi partilerden beklentisi yöndedir. Umarım siyaset kurumu da bu pratiği ve çalışma tarzını ortaya koyar." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" dediği ifade edilmişti

Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada, sözlerini doğrulayarak

"Türkiye'mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye'nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir"

ifadelerini kullandı.