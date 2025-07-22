CHP'nin HSK seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru reddedildi

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimlerinin iptali için yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti. Kararla birlikte, Meclis’te yapılan seçimlerin geçerliliği kesinleşti.

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TBMM Genel Kurulu’nda, 5 HSK üyeliği için seçim yapılmış, seçim sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerin hem usule hem de esasa aykırı olduğunu savunan CHP, seçimleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak, 5 kurul üyesinin seçimine ilişkin TBMM Genel Kurulu işleminin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin başvurusunun ilk incelemesini yaptı. Başvurunun "görevsizlik" nedeniyle, 4 üyenin karşı oyu, 11 üyenin oy çokluğuyla reddedildiği öğrenildi.