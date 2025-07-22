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Kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu

Kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu

Çanakkale'den son gelen haber korkunç! Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

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 Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi. Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.

Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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