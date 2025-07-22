BIST 10.647
DOLAR 40,43
EURO 47,33
ALTIN 4.402,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FIFA'dan Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

Abone ol

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Oktay Kaynarca açtı ağzını yumdu gözünü!
Foto Galeri Oktay Kaynarca açtı ağzını yumdu gözünü! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İlber Ortaylı kaza geçirdi! Kavga eden şoförleri sakinleştirdi!
İlber Ortaylı kaza geçirdi! Kavga eden şoförleri sakinleştirdi!
CHP'nin HSK seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru reddedildi
CHP'nin HSK seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru reddedildi
Kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
Kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
Bakanlık bir bir ifşa etti! Peynir yerine neler yedirmişler meğer!
Bakanlık bir bir ifşa etti! Peynir yerine neler yedirmişler meğer!
Bakanlık bir bir ifşa etti! Peynir yerine neler yedirmişler meğer!
Bakanlık bir bir ifşa etti! Peynir yerine neler yedirmişler meğer!
Stadyumlarda yeni dönem! Bakan Yerlikaya 'Valilerime talimat verdim' diyerek duyurdu
Stadyumlarda yeni dönem! Bakan Yerlikaya 'Valilerime talimat verdim' diyerek duyurdu
"Güldür Güldür"de yaprak dökümü! Hasibe Eren kadrodan ayrıldı...
"Güldür Güldür"de yaprak dökümü! Hasibe Eren kadrodan ayrıldı...
İstanbul'da en sıcak gün! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul Valisi Davut Gül'e çağrı: Erkene alınmalı
İstanbul'da en sıcak gün! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul Valisi Davut Gül'e çağrı: Erkene alınmalı
Erdoğan'dan İsrail'e tepki! Netanyahu Hitler'i geride bıraktı
Erdoğan'dan İsrail'e tepki! Netanyahu Hitler'i geride bıraktı
Eskişehir'de orman yangını çıktı!
Eskişehir'de orman yangını çıktı!
Bahçeli 'Biri Kürt biri alevi olsun' demişti! DEM'den o teklife cevap geldi
Bahçeli 'Biri Kürt biri alevi olsun' demişti! DEM'den o teklife cevap geldi
Bursa'da "Çetkinler" suç örgütü çökertildi
Bursa'da "Çetkinler" suç örgütü çökertildi