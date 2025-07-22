Boyalı tüketmek istemiyorsanız dikkat! Markette zeytin seçerken bu iki kurala uyun...
Ünlü TikTok fenomeni, marketlerden satın alınan bazı zeytinlerin sahte olduğunu söyledi. Siyah zeytin yerine aslında olgunlaşmamış yeşil zeytin yediğimizi iddia etti. Sahte zeytine dair ise bazı ipuçları verdi.
TikTok'ta yayınlanan zeytin videosu viral oldu. Sophia Smith Galer isimli kullanıcı aslında siyah zeytinlerinin çoğunu sahte olduğunu söyledi.
Renk değiştirmek için katkı maddeleriyle doldurulduğunu iddia eden Galer, siyah olarak satılan zeytinlerin aslında hiç siyah olmadığını iddia etti. Bunu ise bir kaç detayla açıkladı.
ÜRÜNÜN İÇERİK KISMINA DİKKAT EDİLMELİ
Marketten zeytin alırken özellikle içindekiler kısmında dikkatli bakılması gerektiğini vurgulayan Galer, zeytinlerin daha koyu görünmesi için bazı bileşiklerle doldurulmuş olduğunu ifade etti. 119 bin fazla izlenme alan videoda sosyal medyada gündem oldu.
SİYAHA DÖNDÜREN MADDE KULLANILIYOR
Ucuz zeytinlerde görünüm ve tatların birbirine benzer olduğunu belirten fenomen, hepsinin siyah renge dönüştürülmüş tek bir bileşen içerdiğini vurguladı. Yeşil zeytinlerin tam olgunlaşmada toplandığını siyahların ise normalde olgunlaşmaya bırakıldığını söyleyen Galer, fakat siyah zeytinlerde bu sürecin yerine katkı maddesi eklendiğini iddia etti.