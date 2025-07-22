İtalya'da uçak otoyola düştü: 2 ölü

İtalya'nın kuzeyindeki Brescia kenti yakınlarından geçen A21 otoyoluna ultra hafif bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İtalyan İtfaiyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brescia yakınlarındaki A21 otoyolunun Castel Mella mevkisinde yerel saatle 13.00'te ultra hafif bir uçağın düştüğünü ifade etti. Paylaşımda, olay yerinde uçaktaki biri kadın biri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Otoyola düşen uçaktan etkilenen araç olmadığı ancak uçağın düştükten sonra alev aldığı aktarılan paylaşımda, yangının otoyol kenarındaki ağaçlara sıçradığı ve anında yangına müdahale edildiği vurgulandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise uçağın nereden kalkış yaptığı ve kazanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun bir bölümünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.