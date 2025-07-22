Daha önce de evden kaçmış! 13 gündür haber yok ailesi perişan halde

Hakan Fidan'dan Suriye çıkışı! "Tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz"

Kim bu gizemli avukat? Cezaevindeki Fatih Altaylı'yı ziyaret etmiş, neler demiş neler!

CHP'nin HSK seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru reddedildi

Bakanlık bir bir ifşa etti! Peynir yerine neler yedirmişler meğer!