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Daha önce de evden kaçmış! 13 gündür haber yok ailesi perişan halde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Daha önce de evden kaçmış! 13 gündür haber yok ailesi perişan halde

Adana'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışmalar sürüyor. Genç kızın annesi "hayatından endişe ediyorum" dedi.

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Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan E.K, 9 Temmuz'da ailesine dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktı.

Eve dönmeyen kızlarından haber alamayan anne Fındık (53) ve baba Süleyman K. (55), Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Polis ekiplerinin genç kızın bulunması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

 "Hayatından endişe ediyorum"

Anne Fındık K, AA muhabirine, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

 Fındık K, "Kızımın yaşı küçük, bana teslim edilmesini istiyorum. Devlet büyüklerinden yardımcı olmalarını talep ediyorum. Kızımdan haber alamıyor, hayatından endişe ediyorum. Yerini bilenlerin, onu görenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyorum." dedi.

Fındık K, kızının daha önce de evden kaçtığını sözlerine ekledi.

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