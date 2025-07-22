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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

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Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki cemevine getirildi.

Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti.

Törende helallik alındı, dualar edildi.

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi daha sonra Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi - Resim: 0

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi - Resim: 1

Aidat tartışmasından sonra kalp krizi geçirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi olan 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu, Burhaniye Ören beldesi Pelitköy Mahallesi’ndeki Pelinkent Sitesi’nde yöneticilik yapıyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi - Resim: 2

Adil Kılıçdaroğlu, site sakini M.A. ile aidat konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından birkaç komşusuyla daha doğal gaz hattının yazlıklara bağlanması konusunu görüştü ve ardından evine döndü.

Eve geldikten sonra fenalaşan Adil Kılıçdaroğlu, bir süre sonra kustu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi defnedildi - Resim: 3

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