İzmir’deki ihale soruşturmasında 30 sanığa tahliye

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlamasıyla açılan kamu davasında, 30’u tutuklu 56 sanık hakkında iddianame hazırlandı; İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi, tensip işlemleri kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 30 kişinin tahliyesine karar verdi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik '2023 yılında 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında ve 2024 yılı için ise 'Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçu yönünden yapılan soruşturma neticesinde 30'u tutuklu 56 kişi hakkında iddianame tanzim edilerek açılan kamu davasında tahliye kararı çıktı.

30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tensip işlemleri kapsamında 30 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz da var.

Dün de İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi “Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması” işlerine ilişkin açılan davada tensip işlemleri kapsamında 20 sanık hakkında tahliye kararı vermişti.

Öte yandan asfalt ve araç ihaleleri soruşturmasından tutuksuz yargılanmasına karar verilen Heval Savaş Kaya hakkında süren kooperatif dosyasından alınan tutukluluk kararının devam etmesi sebebiyle cezaevinden tahliye edilmedi.

Ayrıca soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakılan 20 sanık hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi.

TAHLİYE EDİLENLERİN LİSTESİ

Ege Saati'nde yer alan listeye göre davada adli kontrol şartıyla tahliye edilen kişilerin tamamı şöyle:

Akın Geyik, Alper Sualp, Bahar Wölfler, Belis Bora Gaşgil, Bilge Avcıoğlu, Cihan Malhatun, Engin Güzel, Ethem Kara İbrahi̇moğlu, Gökhan Bozokalfa, Hakan Çağli, Hali̇l Evren, Hali̇l Gündoğdu, Hali̇l Karataş, Hati̇ce Alev Yavuz, Haydarhan İzgi̇n, Heval Savaş Kaya, Hi̇kmet Sunal, Hüseyi̇n Çavdar, İbrahi̇m Okan Küçük, Kami̇l Usta, Kerem Yasa, Mehmet Hani̇fi̇ Mert Yılmaz, Mehmet Kadi̇r Kahya, Onur Yıldırım, Ömer Tolga Yaman, Özgür Türkeku, Seda Yılmaz, Ulaş Güzel, Yakup Gök.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ayrıca soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakılan 20 sanık hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise mevcut denetim raporları, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamını dikkate alarak verilen tahliye kararlarına aynı gün itiraz edildiği açıklandı.