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5 katlı binada korkutan yangın!

5 katlı binada korkutan yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yoğun dumana neden olan yangında can kaybı yaşanmazken, çatı kısmında hasar meydana geldi.

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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Abdurrahmangazi Mahallesi İpekyolu Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler yoğun dumana neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken çatıda hasar oluştu.

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