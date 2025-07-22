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Galatasaray’dan KAP’a borçsuzluk bildirimi

Galatasaray’dan KAP’a borçsuzluk bildirimi

Galatasaray, Ziraat Bankası ve Denizbank'tan oluşan konsorsiyumla yapılan ve kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamındaki tüm borç ve faizlerin tamamen kapatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının kapatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış ve 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. "

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