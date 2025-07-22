Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkının ödeneceği tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye Temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü ödeneceğini açıkladı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

Emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 16.67 zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı da 16 bin 881 liraya yükseltildi.