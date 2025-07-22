Ahmet Davutoğlu’ndan istifa eden vekillere sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden milletvekillerini sert sözlerle eleştirerek, iktidarın siyasi manevralarına boyun eğenlerin millete karşı suç işlediğini söyledi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşmesinde muhafazakâr muhalefetin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varan Davutoğlu, DEVA ve Saadet partileriyle oluşturdukları Yeni Yol grubunu koruyacaklarını ve muhalefet blokunu dağıtma girişimlerine karşı taviz vermeyeceklerini vurguladı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden milletvekillerini sert bir dille eleştirerek, "İktidarın siyasi manevraları doğrultusunda hareket eden bütün milletvekilleri millete karşı büyük bir suç işlemişlerdir" dedi.

Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası ortak açıklama yapan iki lider, muhafazakâr muhalefet konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Davutoğlu, görüşmede Türkiye ve dünyadaki güncel siyasi gelişmeler üzerinde durduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası sistemdeki büyük türbülans, Gazze'deki insani kriz ve Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar, yoksulluk, ahlaki çöküş ve yolsuzluklar siyaset gündemimizi belirliyor."

"Muhafazakâr muhalefet gerekli"

İktidarın kutuplaştırıcı siyasetine dikkat çeken Davutoğlu, "İki genel başkan olarak, iktidarın yanlışları nedeniyle muhafazakâr bir muhalefetin etkin olamamasının sonuçlarını açıkça tartıştık" diye konuştu.

Davutoğlu, herhangi bir siyasi hesap gözetmeksizin toplumun bütününü kucaklayan ve değerleri koruyan muhafazakâr bir muhalefetin oluşması gerektiği konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Davutoğlu açıklamasında, "Bu çerçevede, partilerimiz arasındaki işbirliğinin ülkemizin ve milletimizin menfaatine somut adımlar atacak şekilde sınırsız ilerletilmesi konusunda görüş birliğine vardık" dedi.

"Hedef Yeni Yol grubunu dağıtmak"

Milletvekili istifalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, siyasetin ahlaki çöküş yaşadığını öne sürdü.

"Bir siyasetçinin en önemli görevi siyasetin itibarını korumaktır" diyen Davutoğlu, milletvekillerinin seçmenlere verdikleri taahhüdün arkasında durmaları gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin seçimler sonrası Saadet ve DEVA partileriyle grup kurmasının rahatsızlık yarattığını iddia ederek, "Bu grubu dağıtmak için her şeyi yaptılar. Hedef şu: Parlamentoda Yeni Yol grubunu dağıtmak" şeklinde konuştu.

"Taviz vermeyeceğiz"

Davutoğlu, muhalefet blokunun dağıtılması çabalarına karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirterek, "Kötü bir haberimiz var: Asla taviz vermeyeceğiz. Onları rahatsız etmeye bu anlamda devam edeceğiz. Bu milleti alternatifsiz bırakmayacağız" dedi.

Gelecek Partisi lideri, DEVA ve Saadet partileriyle TBMM'de kurdukları grubu koruyacaklarını ve güçlü bir muhafazakâr muhalefet bloku oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.