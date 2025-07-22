Sancaklı’dan Bahçeli’ye: Sizin evladınız olmak şereftir

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak, “Sizin evladınız olmak benim için büyük bir şereftir” ifadesiyle Bahçeli’ye bağlılığını dile getirdi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj verdi. Sancaklı, paylaşımında “Sizin evladınız olmak benim için büyük bir şereftir” ifadesini kullanarak Bahçeli’ye olan bağlılığını vurguladı.

Eski milli futbolcu olan ve 2015 yılından bu yana MHP’den Kocaeli Milletvekili olarak görev yapan Sancaklı, zaman zaman partisi içindeki duruşuyla ve çıkışlarıyla gündeme gelmişti. Bu son paylaşımıyla Sancaklı’nın, MHP lideri Bahçeli ile olan siyasi ve manevi bağını kamuoyuna açık bir biçimde ortaya koyması dikkat çekti.

İşte Sancaklı'nın o paylaşımı