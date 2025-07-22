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BM: Gazze’de yardım alan siviller hala vuruluyor

BM: Gazze’de yardım alan siviller hala vuruluyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in verdiği güvencelere rağmen Gazze'de gıda yardımı almaya çalışan sivillerin vurulmaya devam ettiğini ve insani yardım faaliyetlerinin ciddi şekilde engellendiğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de verilen tüm güvencelere rağmen gıda yardım tırlarına yaklaşan sivillerin vurulmasına devam edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), Gazze'de insanları hayatta tutan son yaşam hatlarının da hızla çökmekte olduğunu aktardığını kaydeden Dujarric, "Yerel sağlık makamlarının bugün erken saatlerde aktardığına göre, yalnızca son 24 saatte bir düzineden fazla çocuk ve yetişkin açlık nedeniyle hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Dujarric, gıdanın Gazze'ye son derece yetersiz miktarda sokulabildiğini belirterek, İsrail'in kapalı sınır geçişlerindeki depolardan malzeme alımı için BM ekiplerine izin verdiği durumlarda bile, bu noktalara yaklaşan sivillerin ateş altına alındığı uyarısında bulundu.

Bunun İsrail makamlarının bölgede asker bulunmayacağı ve müdahale edilmeyeceği yönündeki tekrar edilen güvencelerine rağmen yaşandığının altını çizen Dujarric, "Bu kabul edilemez durum, insani yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılması ilkesine tamamen aykırıdır. Hiç kimse yiyecek temin etmek için hayatını riske atmamalı." vurgusunu yaptı.

Dujarric, sahadaki BM çalışanlarının da Gazze'deki herkes gibi aç ve bitkin olduğunu belirterek, birçok kişinin ateş altında kalmasına rağmen bölgede kaldığını, çünkü gidebilecekleri güvenli bir yerin bulunmadığını kaydetti.

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