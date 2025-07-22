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Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ürünler için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ürünler için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kapsamında sağlığa zararlı ürünleri ifşa etmeyi sürdürürken, Can Top marka zıp zıp top ve Doa marka lavabo açıcı için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı aldı.

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde sağlığı riske atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Bazı ürünlerin sağlığı tehdit ettiği belirlendi ve piyasada çekilme kararı verildi.

Son yayınlanan bilgilere göre Can Top marka zıp zıp top ve Doa marka lavabo açıcının piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ürünler için toplatma kararı - Resim: 0

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