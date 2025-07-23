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Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Bahçeli’ye gösterdiği misafirperverlik ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkezi ve yerel yönetimler arasında güçlü bir diyalogun sürdürülmesi adına Ankara temaslarını sürdürüyor.

Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye ziyaret - Resim: 0

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