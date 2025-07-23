Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.Abone ol
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Bahçeli’ye gösterdiği misafirperverlik ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkezi ve yerel yönetimler arasında güçlü bir diyalogun sürdürülmesi adına Ankara temaslarını sürdürüyor.