BIST 10.616
DOLAR 40,41
EURO 47,45
ALTIN 4.450,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

10 yaşındaki bir çocuk tüfekle oynarken dehşet saçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10 yaşındaki bir çocuk tüfekle oynarken dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle kazara vurduğu iddia edilen akrabası hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan M.U.P. (10), evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre babasının dayısının oğlu E.Ç'yi (35) kazara vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye ziyaret
Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye ziyaret
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur heyecanı başladı
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur heyecanı başladı
Sancaklı’dan Bahçeli’ye: Sizin evladınız olmak şereftir
Sancaklı’dan Bahçeli’ye: Sizin evladınız olmak şereftir
BM: Gazze’de yardım alan siviller hala vuruluyor
BM: Gazze’de yardım alan siviller hala vuruluyor
Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ürünler için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ürünler için toplatma kararı
Roketsan’dan IDEF’te gövde gösterisi: 6 yeni ürün tanıtıldı
Roketsan’dan IDEF’te gövde gösterisi: 6 yeni ürün tanıtıldı
Ahmet Davutoğlu’ndan istifa eden vekillere sert tepki
Ahmet Davutoğlu’ndan istifa eden vekillere sert tepki
Kamuda görevli diş hekimleri iş bırakıyor
Kamuda görevli diş hekimleri iş bırakıyor
Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Memleket Partisi resmen kapatıldı
Memleket Partisi resmen kapatıldı
5 katlı binada korkutan yangın!
5 katlı binada korkutan yangın!
Galatasaray’dan KAP’a borçsuzluk bildirimi
Galatasaray’dan KAP’a borçsuzluk bildirimi