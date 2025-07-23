"Huzur İstanbul" uygulamasında 835 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, farklı suçlardan aranan 390 şüphelinin de aralarında bulunduğu 835 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 208 noktada 1494 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1395 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 336 bin 165 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında farklı suçlardan aranan 390 zanlının da bulunduğu 835 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 125 fişek, 1520 gram uyuşturucu, 1007 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1980 lira ile 50 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 307 umuma açık iş yeri denetlenirken, 6 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 40 bin 252 araç ve 2 bin 999 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 11 araç ve motosikletle 8 sürücüye işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 7 bin 210 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.