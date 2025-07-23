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Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak

Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyuracak.

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 Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.

PROJE TOKİ VE EMLAK KONUT İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirecek. Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

KÜÇÜK BİRİKİMLERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak. Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.

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