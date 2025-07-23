BIST 10.635
DOLAR 40,45
EURO 47,52
ALTIN 4.463,04
HABER /  SAĞLIK

Bakanlık açıkladı! MHRS randevularında öncelik tanınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık açıkladı! MHRS randevularında öncelik tanınacak

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı ile "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

UYGULAMA DÜN BAŞLADI

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

HASTANEYE GİTTİKLERİNDE...

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece
Foto Galeri En tehlikeli 24 saat! Uzmanlar bugün dünden beter olacak diyor gölgede 42 derece Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştı
e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştı
Eski enişte 'İyi geceler, Mehmet görmesin' mesajı attı! Mehmet mesajı görünce...
Eski enişte 'İyi geceler, Mehmet görmesin' mesajı attı! Mehmet mesajı görünce...
Artık sigara içen de ceza ödeyecek! Yeni dönem başladı, ekipler sahada
Artık sigara içen de ceza ödeyecek! Yeni dönem başladı, ekipler sahada
Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet
Ölmeden önce kendisini vuran kayınbiraderini ezmeye çalıştı! Şok cinayet
Genç modele taciz şoku! Eğlence mekanında tanıştığı adam kabusu oldu
Genç modele taciz şoku! Eğlence mekanında tanıştığı adam kabusu oldu
MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı
MSF’den 18,6 milyar TL’lik hisse satışı
Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak
Konutta yeni dönem başlıyor: Bakan Kurum detayları açıklayacak
LGS tercih süreci yarın sona erecek! Yerleştirme sonuçları o tarihte açıklanacak
LGS tercih süreci yarın sona erecek! Yerleştirme sonuçları o tarihte açıklanacak
Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara ceza yağdı
Piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara ceza yağdı
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı! Hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
Orman yangınlarıyla ilgili 23 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı! Yangınların çıkış sebepleri de belli oldu
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı
DEM ve BBP arasında kavga çıktı! Mustafa Destici 'DEM kendini feshetsin' deyince başladı