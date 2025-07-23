MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyah çantasındakilerle ilgili kulis haber! PKK'lılar bakın ne olacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. Ekol TV Ankara Temsilcisinin aktardığına göre siyah çanta ile liderleri dolaşan MİT başkanı, silah bırakan PKK'lı teröristlerin akibeti için görüşmüş. Silah bırakan teröristlerle ilgili 3 kriter var. Suça bulaşan PKK militanları Türkiye'ye gelirse örgüt üyeliğinden değil işlediği suçtan yargılanacak. Suça karışmayan PKK'lılar için ise kurslar açılacak.

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Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke'nin aktardığı kulis bilgilerine göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın partileri ziyaretiyle, sürecin çerçevesi daha net şekilde ortaya çıkmaya başladı. Kalın, partilere sahadan gelen bilgileri aktardı. Bu bilgilere göre silah bırakma süreci devam ediyor. Silah bırakan, mağaraları ve bazı kampları boşaltan teröristler kırsala geçiyorlar. Silah bırakma süreci peyderpey sürecek ve bölge bölge temizlenerek ilerlenecek.

3 etapta temizlik

İlk etapta Türkiye sınırının güneyinde, Irak topraklarında 30-35 kilometre derinliğe inilerek başlanacak. Haftanin, Hakurk ve Metina ilk etapta temizlenecek bölgeler olarak belirlendi. İkinci hat ise 128 köyün bulunduğu Gara bölgesi olacak. Bu alanlar temizlendikten sonra mağaralar bombalanarak kullanılamaz hale getirilecek, girişleri kapatılacak ve mühürlenecek. Üçüncü hat ise terör örgütünün karargahı olarak nitelendirilen Kandil bölgesi. Kandil'de hem kamplar hem de köyler mevcut olup, buralardaki terör varlığı da temizlenecek.

TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNİN AKIBETİ NE OLACAK? Silah bırakan ve olaylara karışmamış, suç işlememiş olanlar Türkiye'ye dönebilecekken, örgütün yönetici kadrosunun Türkiye'ye dönüşü söz konusu değil. Bu isimler için "üçüncü ülke formülü" öne çıkıyor ve İskandinav ülkeleri şu an için en güçlü seçenek olarak değerlendiriliyor.

Silahlar imha edilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), silah bırakan grupların silahlarını kayda aldıktan sonra imha edecek. Silahların başka bir şekilde kullanılmayacağı vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne hibe ettiği ağır silahların akıbeti de önemli başlıklardan biri. O silahların şu anda örgütte olmadığı belirtiliyor ve "Amerika bunları geri almış olabilir" değerlendirmesi yapılıyor. Silah bırakmada sahadan bilgiler alındıktan sonra mutlaka doğrulama yöntemi uygulanacak.

Hukuki düzenlemeler

Sürecin hukuki zeminine yönelik adımlar ve yasal düzenlemeler de masada. Bunun için dünya örnekleri incelendi ve İngiltere'nin IRA için uyguladığı yöntem ve yasalara bakıldı. Ancak PKK'nın IRA'ya göre daha büyük ve güçlü silahlara sahip bir örgüt olması nedeniyle Türkiye'ye özgü bir model uygulanacak.

3 kriter aranacak

Türk Ceza Kanunu'na geçici madde ile yeni tanımların eklenmesi gündemde. DEAŞ, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin tehdidi devam ederken, terörle mücadelede zaafiyete yol açmayacak bir formül aranıyor. Sadece silah bırakıp kendini fesheden örgütleri kapsayacak, ancak mevcut yasadan ayrı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Düzenlemeden yararlanabilmek için üç kriter aranacak:

-Fesih,

-İzleme

-Doğrulama.

Örgütün kendisini feshetmesinin ardından bunun sahada takibi yapılacak ve teyit edilecek. Bunu sağlayan örgütlerin yeni düzenlemelerden yararlanabileceği belirtilecek.

Teröristler Türkiye'ye gelirse ne olacak?

Eyleme katılanlar Türkiye'ye gelmeleri durumunda örgüt üyeliğinden değil, işlediği suçtan ötürü yargılanacak.

Suça karışmamış olanlara ise rehabilitasyon ve uyum projeleri uygulanacak.

Bu aşamada Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve meslek edindirme kursları ile sosyal hayata karışmayı kolaylaştıracak adımlar atabilirken, Sanayi Bakanlığı da meslek edindirme konusunda devreye girebilecek.