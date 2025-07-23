MSB duyurdu! Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter anlaşması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Bakan Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey'in İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Bu toplantı kapsamında Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına yönelik mutabakat zaptının imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları, bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen işbirliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir.

Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır.

Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır."

Açıklamada, "Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler: "Yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum"

İmza töreninin ardından konuşan Güler, Healey'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ile güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getiren Güler, bu bağların tezahürü olarak ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bugün de IDEF 2025 vesilesiyle bir araya geldikleri bakanla verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduklarına dikkati çeken Güler, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğimizin savunma sanayii ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk." diye konuştu.

Bakan Güler, ele aldıkları önemli bir başlığın "Eurofighter Typhoon" uçaklarına ilişkin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesini, NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin arttırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yolu destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Bu kapsamda imzaladığımız mutabakat zaptı bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırılmaktadır."

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşıladığını belirterek "Gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Güler, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"nda çok yoğun faaliyet gösterildiğini ve fuarın bütün dünyaya hitap ettiğini söyledi.

Fuarın bugüne kadar yapılanların en büyüğü olduğunu belirten Güler, "1400'ü geçen bir şirket katılımı var. Büyük bir memnuniyet var. Yaklaşık 41 savunma bakanı burada." dedi.

Firmaların ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Güler, seri üretime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Taleplerin her geçen gün arttığını ve zamanında karşılanması gerektiğini belirten Güler, Ar-Ge bölümünde çok önemli ürünler olduğunu belirtti.

Ürünlere ilişkin konuşan Güler, şunları söyledi:

"Birincisi nüfuz edici bomba. O sadece öyle bir bomba falan değil. Kullandığımız yerde yaklaşık 80 metre dağın içine o bomba girdi. Gerçek bir nüfuz edici bomba. Onun karşılığı olan bombalar 1-2 ülkede var sadece. 6 tondan başlıyor. Bizimki sadece 1 ton. İnşallah o Ar-Ge'de çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

"40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz"

Bakan Güler, fuarda görülen elektronik harp sistemlerinin etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Yoğun şekilde bu sistemlerin kullanıldığı belirten Güler, "Elektronik harp vasıtalarını belki de dünyada en etkili kullanan ordu Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Çok çok yoğun kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin soru üzerine ise çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "40 civarında sonunda uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var. Onlar üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.