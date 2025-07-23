Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine! Başkana 'imzaya hazırım' dedi
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Benfica'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi. Aktürkoğlu 2 Süper Lig devinden birini reddederken, diğerine gitmeyi kabul etti. İşte haberin ayrıntıları...
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem'in menajerine talimat verdiği ve takım arayışlarına başladığı öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin kendisine ilgisine teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübe transfer olmayı reddetti.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile iyi ilişkilerini kullanarak bir görüşme gerçekleştirdi.
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Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi alan Serdal Adalı, milli oyuncunun bonservisinin 20 milyon Euro'nun altında olduğunu öğrendi.
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