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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine! Başkana 'imzaya hazırım' dedi

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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine! Başkana 'imzaya hazırım' dedi

Benfica'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi. Aktürkoğlu 2 Süper Lig devinden birini reddederken, diğerine gitmeyi kabul etti. İşte haberin ayrıntıları...

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine! Başkana 'imzaya hazırım' dedi - Resim: 1

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem'in menajerine talimat verdiği ve takım arayışlarına başladığı öğrenildi.

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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine! Başkana 'imzaya hazırım' dedi - Resim: 2

Fenerbahçe'nin kendisine ilgisine teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübe transfer olmayı reddetti.

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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine! Başkana 'imzaya hazırım' dedi - Resim: 3

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile iyi ilişkilerini kullanarak bir görüşme gerçekleştirdi. 

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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine! Başkana 'imzaya hazırım' dedi - Resim: 4

Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi alan Serdal Adalı, milli oyuncunun bonservisinin 20 milyon Euro'nun altında olduğunu öğrendi.

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