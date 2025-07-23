Fahrettin Altun'un avukatından flaş açıklama

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç yolsuzluk soruşturmasını perdelemeye çalışan çevrelerin psikolojik hareketini deşifre etti.

Abone ol

Avukat Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ya da müvekkilinin yolsuzluk soruşturması devam eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir açıklaması olmadığının altını çizerek, haber adı altında apaçık bir yalan ve psikolojik harp faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.

Avukat Tunç, Altun aleyhinde yürütülen algı operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ne benim ne müvekkilim Fahrettin Altun’un söz konusu şahıs için tek bir kelime açıklaması olmamıştır.

Haber adı altında apaçık bir yalan ve psikolojik harp faaliyeti yürütülmektedir.

CHP’nin grup başkan vekilinin de mal bulmuş mağribi gibi bu faaliyete destek vermesi ve katılması hakikati perdeleme ve devam eden yolsuzluk soruşturmalarını sulandırma çabasıdır.”

Ertuğrul Özkök’ün daha öne İletişim Başkanlığınca yargı süreci devam eden bir firmaya 100. Yıl etkinliklerinde kolaylık sağlandığı yönündeki iddialarını yanıtlayan Tunç, daha önce ortaya bir iddia atıldığını hiçbir teyit mekanizması işletilmeden, kulaktan dolma söylentilerle müvekkili Fahrettin Altun‘un itham edildiğini ifade etti.

“Proje üreten bir çok firma için benzer yazılar yazıldı”

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla tek bir firmaya etkinliklerde izin ve kolaylık sağlanması için kamu kurumlarına yazı yazıldığı iddialarını yanıtlayan Tunç, şunları kaydetti:

“Ertuğrul Özkök, yine bir manipülasyona imza atmışsınız. Bu, gazetecilik değildir.

Daha önce bir iddia ortaya attınız. Hiçbir teyit mekanizmasını işletmediniz. Kulaktan dolma söylentilerle müvekkilim Fahrettin Altun’u itham ettiniz.

İddia neydi? Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla tek bir firmaya etkinliklerde izin ve kolaylık sağlanması için kamu kurumlarına yazı yazıldığı iddia edilmişti.

Oysa o dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. Yıl kutlamaları için proje üreten pek çok firma için kamu kurumlarına aynı içerik ve mahiyette yazılar yazmıştır.

Ertuğrul Bey, ben sizinle o belgeleri bu hakikati ortaya çıkarmak için paylaştım.

Siz ne yaptınız? Sözlerimi çarpıtıp konuyla hiç alakası olmayan bambaşka bir noktaya çektiniz.

O zaman bu iddianızı da yanıtlamak durumundayım.

Bahse konu hiçbir belge sureti halihazırda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hiçbir soruşturmaya referansta bulunmamakta, herhangi bir kanaat ortaya koymamaktadır.

Müvekkilim Sayın Fahrettin Altun’un bağımsız Türk yargısı eliyle yürütülen herhangi bir soruşturmaya müdahil olması asla ve kata söz konusu değildir. Hele ki devam eden bir yolsuzluk soruşturması bağlamında “devlet müdahil oldu” gibi bir iddiayı dile getirmek abesle iştigaldir.

Belli ki partizanlık gözünüzü kör etmiş!“