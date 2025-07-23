Fenerbahçe’den Ali Koç iddialarına yalanlama

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç’un Galatasaray derbisi sonrası RAMS Park’a giderek Dursun Özbek’ten özür dilediği yönündeki iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile başkan Ali Koç'un olaylı Galatasaray derbisi sonrası, RAMS Park’a giderek bir savcının odasında Dursun Özbek'ten özür dilediği iddialarını yalanladı.

"KİŞİSEL HUSMUETİNİ YANSITMAYI AMAÇLAYAN BİR TUTUMUN SONUCUDUR"

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada "Ferudun Niğdelioğlu isimli şahsın, bir YouTube kanalında dile getirdiği; Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un Galatasaray derbisinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a gitmesi ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten bir savcının odasında özür dilediği yönündeki ifadeleri tamamen asılsızdır. Bu gerçek dışı beyan, hiçbir somut delile dayanmamakta olup, maksatlı ve iftira niteliği taşımaktadır. Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu iddia, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’a karşı kişisel husumetini kamuoyuna yansıtmayı amaçlayan bir tutumun sonucudur. İddia sahibi, açıklamalarını ispatla yükümlüdür. Aksi takdirde kamuoyunun vicdanında iftiracı ve art niyetli bir pozisyonda kalacaktır. Kendisini açıkça ispata davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.