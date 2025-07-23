MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz kaza sonucu şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu’nun 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen bir araç kazasında şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen bir araç kazasında şehit olduğunu duyurdu.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihinde araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."