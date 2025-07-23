Eskişehir orman yangınında 5'i AKUT, 5'i orman işçisi 10 kişi şehit oldu isimler açıklandı

ESKİŞEHİR'deki orman yangınından gelen son dakika haber Türkiye'yi kahretti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı, 10 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Bakanın açıklamasına göre 19 orman çalışanı ile 5 Akut görevlisi değişen rüzgarla aniden alevlerin ortasında kaldı. 14 kişi alevlerden kurtarılırken 10 kişi şehit düştü. Şehitlerin isimleri belli oldu. Adalet Bakanlığı 10 kişinin şehit olduğu yangınla ilgili soruşturma açtı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

10 kişi nasıl şehit oldu?

Orman bakanının yaptığı açıklamaya göre 5'i AKUT görevlisi 19 orman çalışanı toplam 24 kişi aniden yön değiştiren yangının ortasında kaldı. 14 kişi alevlerin arasından kurtarılırken, 10 kişi şehit düştü.

Şehit olanların isimleri

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan hayatını kaybetti.

Orman bakanı açıklama yaptı

Ankara Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Yumaklı, Türkiye'yi kahreden olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

-"Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik.

- Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum."

Yaralıların durumları nasıl?

Alevlerin içinden kurtulmayı başaranlar hastaneye kaldırıldı. 1'inin durumu ağır ve yoğun bakımda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralılarla ilgili şu bilgiyi verdi:

-Halen 7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6’sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir.

Soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç acı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç şunları söyledi:

-Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir.