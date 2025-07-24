Orman şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi! Sözün bittiği yer, gözyaşlarına boğuldular
Anadolu Ajansı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi. Burada bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.
Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.
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Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.
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Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.
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