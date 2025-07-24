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Orman şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi! Sözün bittiği yer, gözyaşlarına boğuldular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Orman şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi! Sözün bittiği yer, gözyaşlarına boğuldular

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi. Burada bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

Orman şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi! Sözün bittiği yer, gözyaşlarına boğuldular - Resim: 1

Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.

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Orman şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi! Sözün bittiği yer, gözyaşlarına boğuldular - Resim: 2

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

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Orman şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi! Sözün bittiği yer, gözyaşlarına boğuldular - Resim: 3

Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

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Orman şehitlerinin naaşları Ankara'ya getirildi! Sözün bittiği yer, gözyaşlarına boğuldular - Resim: 4
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