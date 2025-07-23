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10 şehidin olduğu yangından kurtulan işçi: Yanıyor ne olur su dökün yanıyor

ESKİŞEHİR'de 10 şehit verilen yangından 14 orman işçisi yaralı olarak kurtuldu. O işçilerden birini Odunpazarı Belediyesi çalışanları ormandan çıkarken buldu. 'Yanıyor' diye sürekli sayıklayan işçinin hali perişandı. İşçi su dökün diye yalvardı.

Tüm Türkiye, Seyitgazi'deki orman yangını sırasında şehit olan 10 kahramanı için yas tutuyor. Eskişehir orman yangınında 5'i AKUT görevlisi 24 kişi aniden yön değiştiren yangının ortasında kaldı. 14 kişi alevlerin arasından kurtarılırken, 10 kişi şehit düştü.

Korkunç olaydan kurtulmayı başaran bir işçiyi bölgedeki söndürme çalışmalarına katılan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi buldu. 

Yanıyor diye sayıklıyordu

Orman işçisi yaşadığı olayın şokundaydı. Üzerindeki tişörtünü çıkartmış sürekli 'yanıyor, yanıyor, yanıyor' diyordu. 

Elleri yanmış olan işçi soğuk su dökmeleri için yalvardı. 

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