Mehmet Ali Çelebi’den muhalefete milliyetçilik dersi

CHP’den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ne geçen, ardından AK Parti saflarına katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin TBMM’de yaptığı sert konuşma dikkat çekti. Milliyetçilik tartışmalarına sert sözlerle dahil olan Çelebi, “Erdoğan ve Bahçeli yüzünüze üflese milliyetçiliğiniz tavan yapar” diyerek muhalefeti hedef aldı.

2021 tarihinde CHP'den ayrılıp Memleket Partisi’ne geçen, 2022 yılında ise Memleket Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katılan Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma gündem oldu.

Çelebi, milliyetçilik tartışmalarına sert bir çıkışla dahil olarak, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Devlet Bahçeli yüzünüze üflese milliyetçiliğiniz tavan yapar; haddinizi, yerinizi bilin" diyerek muhalefete yüklendi.

İşte Mehmet Ali Çelebi'nin o sözleri:

“Yahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Devlet Bahçeli yüzünüze üflese milliyetçiliğiniz tavan yapar; haddinizi, yerinizi bilin. Milliyetçi arıyorsanız ben size tarif edeyim: PKK'yı feshettirdi; FETÖ'nün inlerine girdi, onları bitirdi; askerî vesayeti bitirdi; başörtüsü zulmünü bitirdi; halka tepeden bakan monşerler devrini bitirdi; üç aylık hükûmetleri bitirdi; başta Kürtlere her türlü etnik ayrımcılığı bitirdi. (DEM sıralarından ‘daha değil’ itirazları) Karabağ'da işgali bitirdi; mavi vatanda tavizi bitirdi; savunma sanayisinde bağımlılığı bitirdi; KAAN'ı göklere çıkardı, bayrakları TCG Anadolu'ya indirdi. Türk'ün hayali Türk Devletleri Teşkilatı'nı gerçekleştirdi. Müslümanın hayali, Ayasofya'da ibadet ettirdi. Terör koridorunu paramparça etti. Türkiye Yüzyılını inşa etti. Filistin davasında insanlık cephesinin ölüm sessizliğini bitirdi ve Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşedi. İşte, milleti için çalışma, işte milliyetçilik budur. Milletini ve devletini yükseltmek milliyetçilikse devlet kuran Atatürk milliyetçidir.

"EN CAYDIRICI SİLAH ERDOĞAN"

Devleti koruyan Bahçeli milliyetçidir ve devleti şahlandıran Erdoğan milliyetçidir. Emperyalizmle mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ruhudur ve en büyük milliyetçiliktir. Açık ve net konuşalım, dürüst olalım, mavi gözlü adamın emperyalizme karşı mücadelesini bugün uzun adam devam ettiriyor, Cumhurbaşkanımız devam ettiriyor. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en caydırıcı silahı şu an Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibi olmasıdır. Terörsüz Türkiye için bu nedenle gövdesini taşın altına koyan bilge lider Bahçeli ve dünyanın en kıdemli lideri Cumhurbaşkanımızın tereddütsüz yanlarında olacağız. Soykırımcı siyonist çetenin bölgemizde ameliyat çabalarına karşı iç cephemizi sağlam tutacağız. Türkler ve Kürtler beraber yeniden Nusret Mayın Gemisi olup düşmanı Çanakkale'den geçirmeyeceğiz. Bandırma Vapuruna binip hırçın dalgalarla mücadele edeceğiz. Yine beraber, omuz omuza emperyalizme karşı Kocatepe'de mevziye gireceğiz.”