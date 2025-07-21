Engelli vekilden engelli çocuğa duygulandıran konuşma: "Sende bir el var bende o da yok"

AK Partili engelli milletvekili Serkan Bayram'ın, engelli çocuğu makam odasında ağırlayarak öğütler verdiği anlar izleyenleri duygulandırdı. Bayram, çocuğa, "Sende bir el var bende o da yok. Üzülme, çekinmeyeceksin. Okula gitmemezlik yapmayacaksın. Yok arkadaşım beni ezdi. Yok akran zorbalığı yaptı.Takılmayacaksın" dedi.

Elleri olmayan engelli milletvekili Serkan Bayram, bir kolu olmayan engelli çocuğu yakınıyla birlikte makam odasında ağırlayarak öğütler verdi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

Bayram, "Sende bir el var ben de o da yok. Üzülme, çekinmeyeceksin. Böyle dolaşacaksın. Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Asla vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Bak bir parmak, 50 yıllık hayat." dedi.

Bayram, çocuğun kolunu tutarak yakınına 'doğuştan mı bu?' sorusunu sordu. Çocuğun yakını ise" doğuştan" cevabını verdi. "Protez düşündünüz mü? İhtiyaç varsa yaptıralım" diyen Bayram, tekrar çocuğa dönerek, "Protez olsa da olmasa da böyle dolaş. Çekinme. sana kim ne diyor ya! Hepimiz birer buğday tanesiyiz. Aslanım. Üzülme. Bende hiçbiri yok. Neler yaşadım... 18 yaşına kadar elim cebimde dolanıyordum" ifadelerini kullandı.

Çocuğu makam odasındaki koltuğuna oturtan Bayram, "Saklamayacaksın. Bir daha görmeyeceğim. Okula gitmemezlik yapmayacaksın. Yok arkadaşım beni ezdi. Yok akran zorbalığı yaptı. Takılmayacaksın. Yokmuş gibi devam edeceksin." dedi.

Bayram "Başın düşünce dara Serkan Bayram'ı ara." deyip telefon numarasını paylaştı.

Serkan Bayram hakkında

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan AK Partili engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Londra Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Bağımsız Film Ödülü"ne layık görülmüştü.

Milletvekili Serkan Bayram, 1 Nisan 1974 'de Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Refahiye Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukukun Üstünlüğü Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ortopedik Engeliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Fransızca bilen Bayram, evli 3 çocuk babasıdır.