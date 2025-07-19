Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kaan Ayhan arasında gülümseten çocuk diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milli futbolcumuz Kaan Ayhan arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Erdoğan, Ayhan'a "Kaan sende kaç çocuk var?" diye sordu. Tebessüm ettiren o anlar böyle görüntülendi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra organizasyona spor dünyasından isimler de katıldı.

O isimlerden biri de A Milli Takımımız ve Galatasaray'ın yıldız ismi Kaan Ayhan oldu.

KAAN SENDE KAÇ ÇOCUK VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tütün ve alkol gibi alışkanlıkların zararları hakkında bilgi verirken Ayhan ile arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaan Ayhan'a "Kaan sende kaç çocuk var?" diye sordu.

Ayhan'dan "İki" cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama durmak yok, yola devam. Değil mi?" ifadelerini kullandı.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM..."

O anlarda Kaan Ayhan ise, "Cumhurbaşkanım şu an biraz zorlanıyoruz büyüğü 3 küçüğü 1 yaşında." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ayhan'a yönelik, "Devam, devam" derken milli futbolcunun yanıtı ise "Eve gidince bir konuşalım." oldu.