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POLİTİKA

TBMM'de zeytinlik kavgası çıktı vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurul'unda kadın milletvekilleri arasında zeytinlik yasa teklifinden dolayı kavga çıktı. Tansiyonun yükseldiği anlarda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Genel Kurul'da gerilimin nedeni ise zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilmesine yönelik yasa teklifiydi. Tansiyonun yükseldiği görüşmelerde AK Parti ile CHP'liler arasında sert tartışmalar yaşandı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Koca'nın üzerine yürüdü. Yaşanan arbede üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.

CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ
Genel Kurul'da yaşanan kavga öncesi ise CHP'li milletvekillerinden kürsü işgali geldi.

Teklifin geri çekilmesini isteyen CHP'liler kürsüyü işgal ederek protesto gösterisi yaptı. Kürsü işgalinin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara vermek zorunda kaldı.

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