Yargıtay Başsavcısı Muhsin Şentürk, Mansur Yavaş için 'Ankara'nın yiğit evladı' dedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Ankara'da katıldığı bir programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Ankara'nın yiğit evladı" diye bahsetti. Yazar Zafer Şahin bu duruma "Yargı siyasallaştı diye bağıran medya ve siyasi figürler.. Hadi buyrun. Yorumlarınız.." diyerek tepki gösterdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün Ankara'da katıldığı bir etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Ankara'nın yiğit evladı. Mansur Yavaş başkanımız" ifadelerini kullanması tartışma konusu oldu.

Yazar Zafer Şahin, Şentürk'ün konuşmasının yer aldığı video sosyal medya hesabından paylaşarak "Konuşan kişi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk…. CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş’tan “Ankara’nın yiğit evladı “ diye bahsediyor. Başsavcı insani olarak Yavaş’ı sevebilir. Benim buna bir itirazım yok. Ama bu saatten sonra yargıyı “İktidar yargısı” diye eleştiren kim olursa bu videoyu gösterin. Şu konuşmayı bir AK Partili belediye başkanı için yapsaydı ortalık yıkılıyordu şu an. Yargı siyasallaştı diye bağıran medya ve siyasi figürler.. Hadi buyrun. Yorumlarınız.." ifadelerine yer verdi.