Özgür Özel'den Manavgat itirafı: Utanç duyuyorum cezasını ben de verdim devlet de versin

Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusundaki rüşvet görüntüleri için "kumpas kuruldu"diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında "Ben zaten adamın sahtekar olduğunu suçlu olduğunu kabul ediyorum ve dediğim gibi utanç duyuyorum cezasını ben de verdim devlet de versin." dedi.

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin önce "burnuma kötü kokular geliyor" diyen, sonra "kumpas kuruldu" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den canlı yayında itiraf gibi açıklamalar geldi.

Habertürk televizyonuna konuk olan Özel'in sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

"Biz vaktiyle onu aday yaptığımız için büyük bir utanç içindeyiz"

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonuna ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Ben zaten adamın sahtekar olduğunu suçlu olduğunu kabul ediyorum ve dediğim gibi utanç duyuyorum cezasını ben de verdim devlet de versin. O baklava kutusunda rüşvet alan kişi CHP'nin Belediye meclis üyesiydi. Biz vaktiyle onu aday yaptığımız için büyük bir utanç içindeyiz. Bunu bir kere söyleyelim. Sanki yokmuş gibi davranmam. Onun adaylık sürecini yöneten eski Manavgat Belediye Başkanımız ve yeni Manavgat Belediye Başkanlarımızın üyeliklerini askıya aldık. Süreci etkilemesinler, soruşturmanın salahiyeti etkilenmesin diye. Rüşveti alan kişiyi ve iki kişiyi daha haklarında suçlamalar olan iki kişiyi daha attık." ifadesini kullandı.

Olay

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklanmıştı.