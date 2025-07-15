Süleyman Özışık’ın 15 Temmuz sözleri yeniden gündemde

Merhum gazeteci Süleyman Özışık'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı konuşma yeniden gündeme gelirken, Özışık’ın milletin gösterdiği direnişi ve gençlerin fedakârlığını destansı bir dille anlattığı görüldü. Özışık, 17 yaşında bir gencin halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evine yönlendirdiğini, ardından köprüde şehit düştüğünü belirtirken, İzmir’de ise polis memuru Bekir Önsal’ın 700 darbeciye tek başına karşı koyduğunu aktardı.

Merhum Gazeteci Süleyman Özışık'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi. Özışık, milletin o gece gösterdiği cesareti destansı bir dille anlatmış, özellikle gençlerin fedakârlığını vurgulayarak, 17 yaşındaki bir gencin halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin önünde topladığını ve daha sonra köprüde şehit düştüğünü aktarmıştı. “Allah’ını, Resulullah’ını seven varsa kulak versin bana” diyerek halkı harekete geçiren bu gencin sözlerini aktaran Özışık, onun sesinin şehit düştüğü köprüde yankılandığını söylemişti.

Özışık, “Dünya üzerinde son abdestini alıp şehadete yürüyen bir millet gördünüz mü?” diyerek Ankara’daki Büyükşehir Belediyesi önünde son abdestlerini alarak ölüme koşan gençlerden söz etti. 15 Temmuz’da 17-25 yaş aralığında 47 gencin şehit olduğunu hatırlatan gazeteci, Türk milletinin korkusuz duruşunu “Tankla, topla, uçakla gelsinler, bu millet her seferinde bir Ömer Halis Demir çıkarır, o rotayı değiştirir” sözleriyle vurguladı.

Özışık, İzmir’de darbecilerin karşısına dikilen ve adı duyulmayan polis memuru Bekir Önsal’ın hikâyesini de paylaştı. Trafik polisi olan Önsal’ın, 700 darbeci asker ve 44 tankın karşısına elinde sadece beylik tabancasıyla çıktığını ve “Seni kendimle götürmeden gitmem” diyerek albayı durdurduğunu aktardı.

Sözlerinin sonunda, “Recep Tayyip Erdoğan bu dönemde olmasaydı bu ülke tarumar olmuştu” diyen Özışık, AK Parti’ye olan desteğini de samimi bir dille ifade etti. “AK Parti’yi tutmadım, AK Parti beni tuttu” diyen gazeteci, Erdoğan’a olan desteğini ise “Yandaş ya da yalaka demekse, ben bu yandaşlıktan şeref duyarım” sözleriyle dile getirdi.