BIST 10.225
DOLAR 40,21
EURO 46,86
ALTIN 4.323,90
GÜNCEL

AK Parti'den 15 Temmuz videosu: Zaferin Adı Türkiye

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişimi, milletin kararlı direnişiyle engellenmiş ve demokrasiye sahip çıkılmıştı. AK Parti, bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıldönümünde hazırladığı “Zaferin Adı Türkiye” adlı özel videoyla, darbenin halk tarafından engellenmemesi halinde yaşanabilecek olası senaryoları duygusal bir anlatımla işleyerek, o gecenin önemini bir kez daha hatırlattı.

15 Temmuz 2016, Türk demokrasisinin en karanlık gecelerinden biri olarak tarihe geçti. FETÖ mensubu bir grup askerin gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi, milletin sokağa çıkarak gösterdiği eşsiz direnişle engellendi. O gece 251 vatandaş hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. 15 Temmuz, halkın iradesine sahip çıktığı, demokrasinin tanklara ve silahlara karşı galip geldiği bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı.

AK Parti, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıldönümünde özel Zaferin Adı Türkiye isimli bir tanıtım videosu hazırladı.

Zaferin Adı Türkiye

'Aziz şehit ve gazilerimizin cesareti, büyük milletimizin mücadelesini hürmetle' notu ile başlayan video, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimini hatırlatarak 'ya durduramasaydık...' mesajı ile devam etti. Sonrasında ise videoda, darbe girişiminin halk tarafından engellenmemesi durumunda yaşanacak olan muhtemel vahim görüntüler yer aldı.

Hazırlanan video, o gece yaşanan destansı direnişi duygusal bir anlatımla yeniden hatırlattı ve milletin birlik ruhunu vurguladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ümraniye Belediyesi’nden 15 Temmuz’a anlamlı video: Kuşlar Filleri Yener
Ümraniye Belediyesi’nden 15 Temmuz’a anlamlı video: Kuşlar Filleri Yener
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Müsavat Dervişoğlu: Evlatlarımızın hatıralarını çiğneyen kim varsa karşısında beni bulacak
Müsavat Dervişoğlu: Evlatlarımızın hatıralarını çiğneyen kim varsa karşısında beni bulacak
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları: Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur
Edirne’de anız yangını! 2 bin dekar alan küle döndü
Edirne’de anız yangını! 2 bin dekar alan küle döndü
Teröristlere ait 33 odalı mağara imha edildi! İçeriden çıkanlar saymakla bitmedi
Teröristlere ait 33 odalı mağara imha edildi! İçeriden çıkanlar saymakla bitmedi
Kalbiniz 'balon' değil, doğru tedavi ister
Kalbiniz 'balon' değil, doğru tedavi ister
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale
İzmir’de yine orman yangını! Karadan ve havadan müdahale
Cüneyt Özdemir'den PKK sözleri: Ne zaman sizi tatmin edeceğiz?
Cüneyt Özdemir'den PKK sözleri: Ne zaman sizi tatmin edeceğiz?
Özgür Özel'in DEM Parti çıkışına Tanju Özcan'dan destek geldi
Özgür Özel'in DEM Parti çıkışına Tanju Özcan'dan destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim muhatabımız kuklalar değil, kuklacılardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim muhatabımız kuklalar değil, kuklacılardır