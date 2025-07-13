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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim muhatabımız kuklalar değil, kuklacılardır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, Türkiye'nin küresel değişim dalgasının dışında bırakılmak istendiğini savundu. Ekonomi programına yönelik boykotların ve muhalefetin çabalarının bu amaca hizmet ettiğini belirten Erdoğan, “Bizim muhatabımız kuklalar değil, kuklacılardır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

"Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor" şeklinde konuşan Erdoğan, "Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almıyoruz. Figüranlar farklı ama oyun aynı. Biz kiminle, hangi güç odaklarıyla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır. ifadelerini kullandı.

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