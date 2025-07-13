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Erdoğan'dan Tanıtım ve Medya ekibine teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada organizasyonun önceki yıllara göre daha profesyonel ve organize olduğunu belirterek, kampın görsellerinden şarkısına kadar tüm detayların titizlikle hazırlandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuştu.

Erdoğan, "İnşallah sizlerin önerileriyle şekillenen sorun alanları üzerinde daha fazla çalışılmasını sağlayacak, eksiklerimizin üzerine daha kararlı gideceğiz. Görsellerinden sloganına ilk kez dün sabah dinlediğimiz yeni coşkulu şarkısından diğer düzenlemelerine kadar kampımız daha profesyoneldi, daha organizeydi. Detaylar üzerinde daha incelikle çalışılmıştı. Tüm bu yeniliklerin altında imzası olan Genel Sekreterlik birimimiz ile Tanıtım ve Medya Başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. AK Parti geçmiş tecrübelerin ışığında bir bayrak yarışı anlayışıyla yaptığı her işte, düzenlediği her programda kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Her zaman olduğu gibi burada da kendimizle yarışıyoruz. İnşallah gelecekte de yola bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

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