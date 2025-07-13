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Marmaris'teki kadına şiddet olayında 5 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Armutalan Mahallesi'nde 2 Haziran'da bir restoranda meydana gelen kadına şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı durusu vardır. Söz konusu olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. İşletme ve çalışanlarla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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