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MEDYA

Hadi Özışık, Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı: "Eli Öpülecek adam"

EKOL TV'deki programda, PKK'lı grubun silah bırakması konuşulurken, programın konuğu gazeteci Hadi Özışık, Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı. Özışık, Bahçeli için "Eli öpülecek adam" ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli sayesinde başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gelişme daha yaşandı.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

EKOL TV'deki programda, PKK'lı grubun silah bırakması konuşulurken, programın konuğu gazeteci Hadi Özışık, Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı.

Özışık, Bahçeli için "Bir siyasi lider, öngörüsü yüksek, tam bir deha. Ben, bütün bu sıfatları hak ettiğini düşünüyorum" dedi, ardından da 'Eli öpülecek adam' ifadesini kullandı.

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