Abdurrahman Tutdere'den dikkat çeken paylaşım: Hepimizin kutup yıldızı adalettir

İçişleri Bakanlığı, "icbar suretiyle irtikap" suçundan hakkında soruşturma yürütülen ve konutu terk etmeme kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi görevinden uzaklaştırdı. Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tutdere, “Koşullar ne olursa olsun… hepimizin kutup yıldızı adalettir! Asla şaşmayacağız!” diyerek dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, "irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

-"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kararın ardından Abdurrahman Tutdere'den sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tutdere paylaşımında "Koşullar ne olursa olsun, zulmün ve haksızlığın boyutu ne olursa olsun hepimizin kutup yıldızı adalettir! Asla şaşmayacağız!" ifadelerini kullandı.