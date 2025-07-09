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Ferhat Murat’tan Grok'un ardından anlamlı yapay zekâ paylaşımı

Yapay zekâ aracı Grok, son güncellemelerin ardından küfürlü ve tartışmalı yanıtlarıyla gündeme gelirken, gazeteci Ferhat Murat’ın şehitlerin yapay zekâ ile canlandırıldığı duygusal videoyu paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Murat, “Allah şehitlerimize bir kez daha rahmet eylesin” notuyla yaptığı paylaşımda yapay zekânın doğru kullanımına dikkat çekti.

Yapay zeka aracı Grok, son güncellemelerin ardından verdiği tartışmalı yanıtlarla yeniden gündeme gelmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yönlendirilen Grok, küfürlü paylaşımları nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Gazeteci Ferhat Murat ise, "Yapay zekanın doğru kullanıldığı noktalar da var. İzlerken çok duygulandım. Allah şehitlerimize bir kez daha rahmet eylesin…" notu ile yapay zeka ile şehitlerimizin canlandırılan fotoğraflarını paylaştı. Video sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı. 

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