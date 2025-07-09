BIST 10.143
DOLAR 40,05
EURO 46,92
ALTIN 4.243,57
GÜNCEL

İstanbul'da aracıyla drift attı sosyal medyada paylaşınca...

İstanbul'da, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 67 bin 430 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede, bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.
Kimliği belirlenen sürücü U.B. (21) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "saygısız araç kullanmak", "APP plaka", "eksik plaka takmak", "abartı egzoz", "cam filmi" ve "emniyet kemeri takmamak" maddelerinden toplam 67 bin 430 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca U.B. hakkında, "ulaşım araçlarını, kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emlak Konut'tan Etiler'de yeni bir yaşam senfonisi: Senfoni Etiler projesi
Emlak Konut'tan Etiler'de yeni bir yaşam senfonisi: Senfoni Etiler projesi
Emlak Konut'tan Etiler'de yeni bir yaşam senfonisi: Senfoni Etiler Projesi
Emlak Konut'tan Etiler'de yeni bir yaşam senfonisi: Senfoni Etiler Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor! Bakanlıktan BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza
Marmara'da müsilaj denetimleri sürüyor! Bakanlıktan BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza
Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu
Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu
Husiler Kızıldeniz'de gemiyi böyle batırdı görüntüler viral oldu
Husiler Kızıldeniz'de gemiyi böyle batırdı görüntüler viral oldu
Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonunda 65 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonunda 65 şüpheli yakalandı
Özel'in Ahmet Hamdi Çamlı yorumu gündem oldu! 'Tüm Yeliz'lerden özür diliyorum'
Özel'in Ahmet Hamdi Çamlı yorumu gündem oldu! 'Tüm Yeliz'lerden özür diliyorum'
Zeydan Karalar'ı tutuklama kararı Meclis'i kapattırdı
Zeydan Karalar'ı tutuklama kararı Meclis'i kapattırdı
Şehitlere sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı tutuklandı
Şehitlere sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti