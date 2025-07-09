Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Erdoğan, " Bu sürecin sabote edilmesine fırsat vermeden mümkün olan en kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz." dedi. Erdoğan, CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Özel'in seçim çağrısına da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine 12 şehit askerimize rahmet dileyerek başladı. Erdoğan'ın gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci, DEM Parti ile görüşmesi, İklim Kanunu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları, orman yangınları vardı.

Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu sürecin sabote edilmesine fırsat vermeden mümkün olan en kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz" dedi.

İklim Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatan Erdoğan, "Tarım yasaklanacak, çiftçi ekemeyecek, millete yapay et yedirilecek türünden safsatalarla kanunu kötülemek şuursuzluk örneğidir. İklim Kanunu tamamen yerli ve milli bir kanundur. 1 karış toprağımızı teslim alacak güç dünya üzerinde mevcut değildir. " şeklinde konuştu.

"100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi"

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuşan Erdoğan "100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi. Neticede, yüzlerce mağdur son çare olarak gidiyor yargıya başvuruyor. Ellerini attıkları her şey gibi, ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin en son kurbanı, baklava olmuştur. CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekara, sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir fakat devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz, yapamaz. Milletin emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz, halkın parasını hamutuyla götürdüyseniz, kusura bakmayın, yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP lideri Özel'in seçim çağrısına da yanıt verdi.