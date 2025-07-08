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Kalp krizinden ölen Muhammed Yakut İstanbul'da toprağa verildi

ALMANYA Hollanda sınırında bir saunada kalp krizi geçirerek ölen Muhammed Yakut İstanbul'da toprağa verildi.

Hollanda'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olduktan 1 gün sonra şüpheli şekilde hayatını kaybeden Muhammed Yakut, sırlarıyla birlikte  İstanbul'da toprağa verildi.

Halil Falyalı cinayetinin faillerinden biri olarak anılan ve yaptığı ifşalarla çok konuşulan Cemil Önal ile buluşmaya giderken yakalanan Muhammed Yakut, 62 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Muhammed Yakut tahliyesinden bir gün sonra saunada kalp krizi geçirip ölmüştü.

Cenazesi Türkiye'ye getirildi
Muhammed Yakut'un cenazesi, İstanbul Ataşehir'de kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Önemli açıklamalar yapacağım
Muhammed Yakut ölmeden sadece birkaç saat önce İsmail Saymaz'ı aramış, birkaç güne önemli açıklamalar yapacağını söylemişti. Yakut, açıklamaları yapamadan hayatını kaybetti.

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